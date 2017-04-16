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В центре Москвы элитный спорткар Maserati врезался в столб на огромной скорости

ЧП в Москве: Maserati протаранил столб
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В центре Москвы элитный спорткар Maserati врезался в столб на огромной скорости. Машина сгорела, водитель погиб. Происшествие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Ролик уже опубликован в Сети. О ДТП со смертельным исходом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. https://ria.ru/incidents/20170416/1492357259.html
«Водитель автомобиля Maserati погиб на Ростовской набережной после столкновения его машины со столбом, в который он въехал на большой скорости. — сказал собеседник. По его словам, удар был настолько мощным, что автомобиль вспыхнул «по всей площади». Пожар потушили приехавшие спасатели. В столичном управлении ГИБДД подтвердили, что ДТП имело место. Подробности пока не уточняются.
Камеры наружного наблюдения запечатлели момент ДТП на Ростовской набережной, сообщает телеканал Рен ТВ.
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