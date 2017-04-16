По факту сожжения российского флага у Кремля возбуждено дело

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело против мужчины, который подозревается в сожжении российского флага перед Кремлем в августе прошлого года. Оказалось, что он состоит на учете у психиатров, сообщает «МК» . По данным издания, за надругательство над государственным символом задержан 31-летний житель Серпухова Никита. Он утверждает, что работает программистом.

В августе 2016 года подозреваемый выложил в соцсеть кадры сожжения российского флага возле Кремля. Свои действия он сопровождал политическим лозунгами, направленными против россиян и России. На следующий день все аккаунты Никиты заблокировали по требованию Генпрокуратуры . В отместку он пришел к зданию ведомства на Большой Дмитровке и вытряхнул содержимое кошачьего лотка на коврик.

В ноябре 2016 года подозреваемый представлялся уже борцом за права геев и лесбиянок. На Поклонной горе он затушил уриной Вечный огонь. На этот раз вандала задержали и отправили в психиатрическую клинику. Медики поставили ему диагноз шизотипическое расстройство личности и госпитализировали. Недавно он вышел из психиатрической клиники. Против него возбудили уголовное дело по статье 329 «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».