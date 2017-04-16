Лодку с рыбаками из Мурманска вынесло на норвежский берег

МУРМАНСК, 16 апр – РИА Новости. Двоих рыбаков из Заполярного Мурманской области на моторной лодке со сломанным двигателем вынесло на норвежскую территорию, решается вопрос об их возвращении в Россию, сообщила пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Информация о ЧП поступила оперативному дежурному погрануправления вечером в субботу. Житель города Заполярный Мурманской области (находится на границе с Норвегией) сообщил о том, что в районе Айновских островов залива Варангер-фьорд Баренцева моря, он со своим товарищем на моторной лодке терпит бедствие из-за поломки двигателя. Вскоре связь с ним была утеряна.

"По решению руководства пограничного управления в район предположительного места нахождения людей, терпящих бедствие, незамедлительно был направлен пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп", который приступил к поисковым действиям", — сообщили в пресс-службе.

О проведении поисковой операции вблизи морской госграницы в рамках международного пограничного сотрудничества были информированы пограничные органы Королевства Норвегия. Как отмечают пограничники, поисковая операция проходила в неблагоприятных гидрометеорологических условиях — при северо-восточном ветре скоростью до 10 м/с, волнении моря — 3 балла, обильном снегопаде и ограниченной видимости — до 400 метров.

В 6 утра воскресенья экипаж пограничного сторожевого корабля "Виктор Кингисепп" визуально обнаружил лодку в территориальных водах Норвегии, а позже ее вынесло течением на норвежский берег, где рыбаки подавали сигналы при помощи фальшфейеера.

Об обнаружении российских рыбаков на территории Норвегии были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники и генконсульство России в Киркенесе. "В 8 часов 55 минут рыбаки были обнаружены пограничным патрулем. По информации норвежской стороны угрозы их жизни и здоровью нет", — отмечают пограничники.

В настоящее время российские пограничники совместно с норвежскими властями решают вопрос о возвращении рыбаков и плавсредства на территорию Российской Федерации.