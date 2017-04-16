Мужчина с гранатой ворвался в церковь Ниццы во время богослужения

Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали преступника, который попытался проникнуть в здание церкви с гранатой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 16 апреля. На момент атаки воруженного мужчины в церкви находились прихожане, явившиеся на приуроченное к Пасхе богослужение.

Отмечается, что все посетители церкви были эвакуированы, а мужчину задержали.