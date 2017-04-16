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Мужчина с гранатой ворвался в церковь Ниццы во время богослужения

Мужчина с гранатой ворвался в церковь Ниццы во время богослужения
Фото:
Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали преступника, который попытался проникнуть в здание церкви с гранатой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 16 апреля. На момент атаки воруженного мужчины в церкви находились прихожане, явившиеся на приуроченное к Пасхе богослужение.
Отмечается, что все посетители церкви были эвакуированы, а мужчину задержали.
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