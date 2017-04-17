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Норвегия передала России унесенных штормом рыбаков
Двое рыбаков из Мурманской области, которых штормом унесло к норвежскому берегу, вернулись в Россию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
Уточняется, что они были доставлены в пункт пропуска Стурскуг-Борисоглебск.
"Рыбаки после необходимых процедур были доставлены на пункт пропуска и вернулись в Россию", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что к берегам Норвегии вынесло двоих рыбаков из Заполярного Мурманской области на моторной лодке со сломанным двигателем.
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