Норвегия передала России унесенных штормом рыбаков

Двое рыбаков из Мурманской области, которых штормом унесло к норвежскому берегу, вернулись в Россию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Уточняется, что они были доставлены в пункт пропуска Стурскуг-Борисоглебск.

"Рыбаки после необходимых процедур были доставлены на пункт пропуска и вернулись в Россию", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к берегам Норвегии вынесло двоих рыбаков из Заполярного Мурманской области на моторной лодке со сломанным двигателем.