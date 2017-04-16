Сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за водителем, гнавшим против потока авто в Петербурге. Стражам порядка даже пришлось применить табельное оружие.

"Мазда" мчалась по Библиотечному переулку по дороге, предназначенной для одностороннего движения. Водитель иномарки никак не отреагировал на требование автоинспекторов остановиться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование.

Автоинспекторы продолжали через мегафон требовать остановиться. Однако лихач не прислушался, а развернулся и попытался наехать на автоинспектора. Стражу порядка пришлось применить табельное оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух и пять по колеса "Мазды", автомобилю удалось скрыться.

В ходе розыска, автомобиль неадекватного водителя брошенным в городе.

Автоинспекторы установили кому принадлежит иномарка, однако, местонахождение лихача пока не установлено.