СК возбудил дело после нападения на полицейских в Краснодаре



Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских на посту ДПС в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Уголовные дела возбуждены по статьям 317 и 318 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Применение насилия в отношении представителя власти».



По данным следствия, днём 28 августа сотрудники полиции остановили на стационарном пункте полиции Краснодара автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находился водитель и два пассажира.



«В ходе проверки документов 21-летний водитель нанёс удар по лицу одному из полицейских, после чего открыл стрельбу (предположительно, из травматического пистолета) по находившимся рядом сотрудникам, ранив одного из них. В результате стажёру были причинены ранения в области шеи и головы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что оба пассажиры предприняли попытку к бегству, одному из них удалось сбежать, второго задержали. Водитель попытался скрыться на автомобиле, продолжая стрельбу.



«На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, врезавшись во впереди стоящие на светофоре автомобили, и покинул машину», — подчеркнули в СК.



В ведомстве сообщили, что ведётся поиск злоумышленника, к поискам привлечены ОМОН и СОБР Росгварди.

