СМИ узнали о предсмертной записке кратовского стрелка

Следователи нашли в личных вещах Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, предсмертную записку. В ближайшее время по ней будет проведена экспертиза почерка. Об этом в воскресенье, 11 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

По его словам, в записке мужчина жаловался отцу на сложные отношения с соседями.