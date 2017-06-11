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СМИ узнали о предсмертной записке кратовского стрелка
Следователи нашли в личных вещах Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, предсмертную записку. В ближайшее время по ней будет проведена экспертиза почерка. Об этом в воскресенье, 11 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в записке мужчина жаловался отцу на сложные отношения с соседями.
Ранее другой источник агентства сообщал, что у Зенкова были конфликты жителями поселка на бытовой почве. В частности, не сложились у него отношения с владельцем расположенного неподалеку автосервиса и соседом, дом которого затенял его участок. Также у мужчины нередко возникали ссоры с проживавшим с ним в одном доме родственником. При этом владельца автомастерской — Константина Лебедева — кратовский стрелок убил одним из первых.
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