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"Крокус сити холл" эвакуируют из-за угрозы взрыва
«Крокус сити холл» эвакуирован из-за сообщения о возможном взрыве. Концертный зал имени Муслима Магомаева обыскивают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает портал LIFE.
Неизвестный позвонил в администрацию зала и сообщил о заложенной бомбе. Сотрудники правоохранительных органов немедленно вывели всех зрителей и персонал из помещения. В связи с эвакуацией был прерван концерт Top Disco Pop, на котором выступали Нюша, «Виа Гра», «Дискотека Авария», Стас Пьеха и многие другие звезды эстрады.
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