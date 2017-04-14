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СМИ: Криштиану Роналду заплатил $375 тысяч, чтобы скрыть изнасилование
Португальский футболист Криштиану Роналду вынужден был заплатить 375 тысяч долларов за молчание изнасилованной им женщины. С таким заявлением выступили журналисты немецкого издания Der Spiegel.
Инцидент произошел в 2009 году, когда звезда мадридского «Реала» отдыхал в одном из отелей Лас-Вегаса. Во время вечеринки футболист познакомился с одной из девушек, после чего, по версии журналистов, изнасиловал ее в номере. Девушка хотела подать на Роналдо в суд, однако спортсмен предложил ей большую сумму денег за прекращение разбирательств. В 2005 году Роналдо был арестован по подозрению в групповом изнасиловании. Футболист, выступавший тогда за английский клуб «Манчестер Юнайтед», был задержан в рамка расследования изнасилования, произошедшего 2 октября в центре Лондона. Впоследствии все обвинения с Роналдо были сняты.
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