В Одессе облили краской доску маршалу Жукову

В Одессе активисты облили краской памятную доску в честь советского военачальника Георгия Жукова и повалили памятный камень маршалу Советского Союза. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает «Таймер».

Закладной камень будущего памятника полководцу, который находится на одноименном проспекте, был повален неизвестными. Ранее в этот же день сторонники Евромайдана облили краской мемориальную доску Жукова на здании военкомата. Как отмечает издание, работники военкомата и полицейские никак не мешали активистам.

27 апреля сообщалось, что прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело из-за решения горсовета вернуть улицам и переулкам Одессы старые названия, в том числе и проспекту маршала Жукова. Такое постановление горсовет принял 26 апреля.

В августе 2016-го в Одессе вандалы разбили мемориальную доску Жукову, установленную на стене дома по Дворянской улице, где он жил. В конце мая этого года Михаил Саакашвили , бывший тогда губернатором Одесской области, отдал распоряжение, согласно которому, в частности, должны быть снесены все барельефы, памятные знаки и бюсты, установленные в честь военачальника.