На заводе под Липецком шесть рабочих отравились аммиаком

Шесть рабочих завода "Белая дача", расположенного в особой экономической зоне "Липецк" госпитализированы с острым отравлением аммиаком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Шестеро пострадавших доставлены в терапевтическое отделение Грязинской межрайонной больницы, у всех — острое отравление аммиаком, у одной женщины еще — бронхоспазм. Все — работники завода "Белая дача", были на смене", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отравление получили двое мужчин и четыре женщины, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. С рабочими также находился мастер, но он не пострадал.

Первый комплексный завод в России по производству картофеля фри, построенный совместным предприятием российской группы компаний "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston/Meijer, открылся в Липецкой области 25 апреля этого года. Объём инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей.

Комментарием со стороны предприятия РИА Новости не располагает.