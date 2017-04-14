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В Москве оштрафовали выведшего «формулу беспредела» математика
Фото: @dvizhenie14
Московский математик Алексей Иванов приговорен Тверским районным судом к штрафу в 2 тысяч рублей по части 5 статьи 2 .2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Об этом сообщает в Facebook группа активистов «Движение 4%».
Активисты пишут, что Иванова задержали во время несанкционированной акции 2 марта, когда он, став свидетелем многочисленных задержаний, взял лист бумаги и написал на нем математическую «формулу беспредела». «Через полминуты к нему подошли люди в полицейской форме и, конечно же, без объяснений причин препроводили в полицейский автобус», — сообщает «Движение 4%».
3 апреля Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в применении насилия по отношению к сотруднику полиции во время митингов 2 марта. Александр Шпаков 977 года рождения, Станислав Зимовец 985 года рождения, Юрий Кулий 989 года рождения и Андрей Косых 98 года рождения взяты под стражу до 2 июня.
2 марта на Тверской улице в Москве состоялась несанкционированная массовая демонстрация. В ней, по официальным оценкам, участвовали от 8 до тысяч человек. На митинге полиция задержала, по разным данным, от до тысячи человек.
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