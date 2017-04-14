В Москве оштрафовали выведшего «формулу беспредела» математика

Московский математик Алексей Иванов приговорен Тверским районным судом к штрафу в 2 тысяч рублей по части 5 статьи 2 .2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Об этом сообщает в Facebook группа активистов «Движение 4%».

Активисты пишут, что Иванова задержали во время несанкционированной акции 2 марта, когда он, став свидетелем многочисленных задержаний, взял лист бумаги и написал на нем математическую «формулу беспредела». «Через полминуты к нему подошли люди в полицейской форме и, конечно же, без объяснений причин препроводили в полицейский автобус», — сообщает «Движение 4%».

2 марта на Тверской улице в Москве состоялась несанкционированная массовая демонстрация. В ней, по официальным оценкам, участвовали от 8 до тысяч человек. На митинге полиция задержала, по разным данным, от до тысячи человек.