На станции московского метро у мужчины задымился рюкзак

Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил представитель УВД в метро Алексей Мышляев , передает РИА Новости.

Происшествие случилось утром. «В результате инцидента никто не пострадал», — заявил Мышляев. Он рассказал, что в рюкзаке пассажира метро находились аккумулятор и шурупы.

19 января сообщалось о задымлении на станции «Новокузнецкая». Пользователи сети публиковали фотографии и видеозаписи инцидента. Официальная причина произошедшего названа не была, однако источник «Интерфакса» высказал предположение о том, что дым могло затянуть с улицы.

В ноябре прошлого года пассажиров подмосковной электрички в районе станции Солнцево эвакуировали из-за дыма в одном из вагонов. Причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне. В результате инцидента никто не пострадал.