Блэкаут в Петербурге попал на видео

Блэкаут в Кировском районе Петербурга попал на видео

Свет погас в Кировском районе Санкт‐Петербурга после взрыва в районе ТЭЦ. Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.

По рассказам очевидцев, что-то взорвалось в этом районе. Свет погас везде. Трамваи и троллейбусы не работают. На улицах и в квартирах темно. Диспетчер трамвайных парков сообщил людям, что три района обесточены.

В самом видеоролике свидетель происшествия говорит, что в районе 08:00 утра была очень яркая вспышка. За ней последовала вторая, после чего погасли все фонари. Был виден пар.

В середине января произошло аварийное отключение кабельной линии в Казани. Почти сто тысяч жителей остались без электричества. Остановился электротранспорт, встала работа котельных «Казэнерго» и насосных станций «Водоканала».