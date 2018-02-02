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Блэкаут в Петербурге попал на видео
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Блэкаут в Кировском районе Петербурга попал на видео 

360tv.ru 2 февраля 2018
Свет погас в Кировском районе Санкт‐Петербурга после взрыва в районе ТЭЦ. Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.
По рассказам очевидцев, что-то взорвалось в этом районе. Свет погас везде. Трамваи и троллейбусы не работают. На улицах и в квартирах темно. Диспетчер трамвайных парков сообщил людям, что три района обесточены.
В самом видеоролике свидетель происшествия говорит, что в районе 08:00 утра была очень яркая вспышка. За ней последовала вторая, после чего погасли все фонари. Был виден пар.
В середине января произошло аварийное отключение кабельной линии в Казани. Почти сто тысяч жителей остались без электричества. Остановился электротранспорт, встала работа котельных «Казэнерго» и насосных станций «Водоканала».
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