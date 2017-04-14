Под Омском поезд протаранил школьный автобус

На железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области столкнулись поезд и школьный автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, столкновение произошло на нерегулируемом переезде. В микроавтобусе находились десять детей.

В результате происшествия погибли двое - водитель и сопровождающий. Один ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства, при которых столкнулись поезд и автобус, пока неизвестны.