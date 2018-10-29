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В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
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В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ вспыхнул пожар. Об этом в сообщают очевидцы.
На публикуемых в соцсетях снимках и видеозаписях видно, как густой черный дым поднимается над строящимися зданиями на десятки метров.
По словам очевидцев, горят строящиеся здания жилого комплекса «ЗИЛАРТ», который на Автозаводской улице возводит компания «Группа ЛСР».
По данным телеграм-канала Hue, пожар начался и не вышел за пределы одной комнаты на 15-м этаже одного из зданий «ЗИЛАРТа». В этом помещении находились газовые баллоны, однако возгорание было потушено до того, как огонь к ним подобрался.
Территория бывшего завода имени Лихачева в Москве горит не впервые. В середине мая на территории завода «Гелиймаш» произошло возгорание на площади 50 квадратных метров, а летом 2017-го на бывшем ЗИЛе горел мусор.
Летом 2015-го там возник крупный пожар. Тогда в течение примерно пяти часов горел трехэтажный склад.
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