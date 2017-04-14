В Великобритании Гарри Поттер попался на торговле наркотиками

Житель британского города Йорк Гарри Поттер (Harry Potter) признался в торговле наркотиками. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В четверг, 13 апреля, Йоркский мировой суд рассмотрел дело 19-летнего молодого человека, получившего имя в честь персонажа книг Джоан Роулинг . Он обвинялся в незаконном хранении наркотических средств класса «Б» с целью сбыта.

Поттер был задержан в январе. Внимание полицейских привлек исходивший от него запах. Молодого человека остановили и нашли у него три свертка с коноплей и 70 фунтов стерлингов.

На суде адвокат заявил, что Поттер покупал коноплю для себя и знакомых из Йоркского колледжа. Он собирался продать ее по той же цене, за которую получил, не извлекая финансовой выгоды.

Поттер признал свою вину. Приговор будет вынесен четвертого мая.

В феврале сообщалось, что британская полиция обнаружила несколько тысяч саженцев марихуаны в подземном бункере 1980-х годов, построенном на случай ядерной войны.