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В Краснодаре возбудили уголовное дело после взрыва
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В Краснодаре возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: МЧС России
Краснодарские следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Как сообщало краевое ГУ МЧС, произошел взрыв газа без горения, частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже, повреждена часть кровли над пятым этажом, эвакуировано 30 человек.
"По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьями "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", — говорится в сообщении.
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