В Краснодаре возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.