У берегов Крыма арестовали судно-нарушитель из Италии

Крымские пограничники задержали и наложили арест на судно из Италии, нарушившее госграницу РФ, сообщает пограничное управление ФСБ по республике Крым.

Инцидент произошел в Азовском море 10 апреля, но известно об этом стало только в пятницу. Буксир "Аран" шел под флагом Мальты, порт приписки Валетта, Италия.

Для задержания нарушителя в море выдвинулся сторожевой катер.

"На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа – граждане Хорватии, Словении, Черногории. В ходе осмотра буксира сотрудниками управления выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря РФ. Судно доставлено на якорную стоянку в порт Керчь. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта", — говорится в сообщении.

В отношении владельца плавсредства – юридической компании "OCEAN KOPEP D.O.O.", а также капитана буксировочного судна возбуждено дело об административном правонарушении. Компания-владелец и капитан привлечены к административной ответственности на общую сумму 430 тысяч рублей.