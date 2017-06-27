В Южной Корее россиянина арестовали по подозрению в убийстве

В Южной Корее арестован россиянин. Его подозревают в убийстве гражданина Узбекистана. Об этом сообщает «Российская газета»

По предварительной информации, убийство произошло 26 июня на бытовой почве. 30-летний россиянин попросился пожить у гражданина Узбекистана на одну неделю, однако прожил у мужчины на неделю дольше. Когда россиянин решил съезжать, хозяин дома попросил с него плату за проживание и еду. Гражданин России убил владельца квартиры в ходе ссоры и покинул место преступления. Мужчину задержали на автовокзале в Пусане. Полиция устанавливает все детали происшествия.