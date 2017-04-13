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Здание посольства РФ в Париже оцепили

Здание посольства РФ в Париже оцепили
Фото:
В Париже сотрудники правоохранительных органов оцепили посольство России. Причиной таких действия стал обнаруженный на территории дипломатического представительства газового баллона. Об этом сообщается в аккаунте новостного блога Le Globe в Twitter.
В настоящий момент на месте инцидента работаю сотрудники правоохранительных органов и саперы. На момент написания новости информация о пострадавших не поступала.
Происшествия
МВД
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