Тела трех молодых людей найдены под мостом в Москве

В воскресенье, 28 мая, на юге Москвы на пересечении Шипиловского проезда и МКАД сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела трех молодых людей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства из столичного главка полиции, сообщение о нахождении трупов под мостом поступило в органы 28 мая около 16:30.

На месте инцидента полицейские установили, что погибшие молодые люди были 1998 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органонов доставили их тела в бюро судмедэкспертизы.

О причинах и обстоятельствах гибели молодых людей ничего не сообщается.