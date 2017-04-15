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В Москве эвакуируют Курский вокзал

В Москве эвакуируют Курский вокзал
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В Москве на Курском вокзале проводится эвакуация после обнаружения бесхозных сумок. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД на транспорте.
«Найдены две бесхозные сумки, принято решение об эвакуации вокзала», — сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и взрывотехники.
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