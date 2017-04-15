Главное сейчас
-
«Находиться на Украине опасно»: четверо экс-беркутовцев сбежали в Россию
-
Российская ракета «Циркон» достигла на испытаниях восьми скоростей звука
-
Ученые научились предсказывать продолжительность жизни
-
Порошенко реформировал СБУ
-
Российский «отец всех бомб» оказался в 4 раза мощнее американской «матери»
Главные события у вас в почте
В Москве эвакуируют Курский вокзал
В Москве на Курском вокзале проводится эвакуация после обнаружения бесхозных сумок. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД на транспорте.
«Найдены две бесхозные сумки, принято решение об эвакуации вокзала», — сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и взрывотехники.
Оставить комментарий