В Москве эвакуируют Курский вокзал

В Москве на Курском вокзале проводится эвакуация после обнаружения бесхозных сумок. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД на транспорте.

«Найдены две бесхозные сумки, принято решение об эвакуации вокзала», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и взрывотехники.