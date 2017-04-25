На черногорском курорте прогремел взрыв

В Черногории на курорте Херцег-Нови прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал RTCG

«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек - водитель автомобиля - серьезно ранен», - говорится в публикации.

Обломки взорвавшегося автомобиля повредили припаркованные поблизости машины. Взрыв слышали в разных концах города. По версии ряда СМИ, в результате взрыва есть жертвы, однако министерство внутренних дел Черногории опровергает эти данные.