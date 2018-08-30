Миллиардеру Манаширову вынесен приговор

Подкупивший следователей миллиардер Манаширов получил 12 лет

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы московского миллиардера, владельца торгового комплекса «Колумбус» Романа Манаширова (по документам — Геннадий), который дал взятку двум следователям МВД , чтобы они закрыли уголовное дело против его друзей — Жануко и Дона Рафаиловых. Об этом в четверг, 30 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета России

Бизнесмен будет отбывать срок в колонии строгого режима . Также он должен заплатить штраф в 220 миллионов рублей.

Бывшего следователя Владимира Андриевского осудили на 11 лет заключения со штрафом в 19 миллионов рублей, его коллега Виктор Рубашкин заключил сделку со следствием и его судят отдельно.

Следствием и судом установлено, в период с 2013 по 2015 годы Манаширов через своего знакомого Андриевского передал более 10 миллионов рублей Рубашкину. За это вознаграждение миллиардер хотел добиться закрытия дела против братьев Рафаиловых, обвиняемых в создании преступного сообщества и организации нелегальной миграции. Они прежде были помощниками бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

С целью их освобождения из СИЗО Манаширов договорился со знакомым Вадимом Окутовым, заведующим одного из отделений столичной больницы, о выдаче ложного медицинского заключения о наличии у Рафаиловых заболеваний, якобы препятствующих их содержанию под стражей.

Кроме того, Манаширов в 2014 году заплатил следователям Андриевскому и Рубашкину более 18 миллионов рублей за следственные действия, направленные на устрашение его конкурентов по бизнесу.

Также суд признал миллиардера виновным в подкупе разносчика еды в СИЗО, который за 300 тысяч рублей должен был передать бизнесмену мобильный телефон.

Доктор Окутов в связи с амнистией отпущен в зале суда.