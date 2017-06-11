Полиция проводит обыск у политика Мальцева

"Обыск проходит в Лохино под Одинцово в рамках дела о нападении на полицейского на акции 26 марта. В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения", — сказал адвокат.

Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания.