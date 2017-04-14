Подросток случайно убил себя в прямом эфире

13-летний школьник Малачи Хемфилл из Атланты в США случайно покончил жизнь самоубийством во время онлайн-трансляции в своем Instagram. Об этом сообщает портал 11alive.

В прямом эфире Хемфилл решил продемонстрировать своим подписчикам пистолет. Затем мама мальчика услышала громкий звук, пошла к нему в комнату и обнаружила сына на полу в крови.

Школьника экстренно госпитализировали, однако медикам не удалось его спасти.

Подписчики Хемфилла после трагической трансляции тут же пришли узнать о его состоянии. По словам матери погибшего, у дома собралось около 50 человек.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, где ребенок мог достать огнестрельное оружие. Его мама предполагает, что пистолет Малачи мог взять у своего друга, который, в свою очередь, забрал его у неизвестного.

Малачи был единственным сыном в семье.