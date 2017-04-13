На границе с Литвой задержан груз с превышением уровня радиации в 243 раза

В Калининградской области на российско-литовской границе был задержан груз, чей радиационный фон превышал норму в 243 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Было выявлено локальное превышение уровня ионизирующего излучения. Руководством таможни принято решение задержать автомобиль для проведения таможенного досмотра и экспертизы. Спектральный анализ показал, что в тюке с б/у вещами находится радиационный источник на основе радионуклида Радий 226, уровень ионизирующего излучения которого выше нормы в 243 раза», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на международном пункте пропуска Советск. Зафиксировать превышение радиационного фона удалось благодаря системе контроля «Янтарь». Грузовик марки DAF был отправлен по адресу отправителя в Вильнюс.