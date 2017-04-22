Под Тверью нашли фрагменты знаменитого «небесного тихохода»

В Тверской области нашли фрагменты одного из наиболее известных самолетов в истории мировой авиации, сообщает телеканал "Звезда" . Найденный самолет относится к периоду Великой Отечественной войны. Это У-2 – «небесный тихоход», способный летать на низких высотах и оснащенный практически бесшумным двигателем. Многоцелевой биплан был создан под руководством авиаконструктора Николая Поликарпова в 1927 году.

Во время войны У-2 стал легендарным. Он сыграл значительную роль на фронте в качестве легкого ночного бомбардировщика. За каждый такой сбитый самолет немецких летчиков представляли к наградам.