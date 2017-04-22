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Под Тверью нашли фрагменты знаменитого «небесного тихохода»
В Тверской области нашли фрагменты одного из наиболее известных самолетов в истории мировой авиации, сообщает телеканал "Звезда". Найденный самолет относится к периоду Великой Отечественной войны. Это У-2 – «небесный тихоход», способный летать на низких высотах и оснащенный практически бесшумным двигателем. Многоцелевой биплан был создан под руководством авиаконструктора Николая Поликарпова в 1927 году.
Во время войны У-2 стал легендарным. Он сыграл значительную роль на фронте в качестве легкого ночного бомбардировщика. За каждый такой сбитый самолет немецких летчиков представляли к наградам.
Найденный самолет, как предполагается, загорелся в воздухе, но глубоко под землю не ушел. Поисковики обнаружили часть двигателя, механизмы поворотного руля и хвостовых закрылков. Маркировка на одном из фрагментов машины свидетельствует о том, что самолет был выпущен за два года до начала войны. "Мы стараемся, мы приложим все усилия, чтобы найти пилота. Но уж как повезет. Горел сильно, поэтому нам сложно", – рассказал поисковик Виктор Макаров, отметив, что в самолете наверняка был парашют.
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