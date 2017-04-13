Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве

В группе в «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места аварии. «Наша уважаемая Савченко, точнее, ее водитель сбивает бабушку», - гласит подпись к снимкам.

Очевидцы уточнили, что ДТП произошло на улице Теодора Драйзера около дома номер 4. Фотографии демонстрируют, что Савченко вышла, чтобы помочь сбитой женщине. Рядом с депутатом находилась ее сестра Вера.

Позже пенсионерку госпитализировали. О том, в каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.