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Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Утром 13 апреля в Киеве автомобиль Škoda, в котором находилась народный депутат Надежда Савченко, сбил пешехода. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».
В группе в «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места аварии. «Наша уважаемая Савченко, точнее, ее водитель сбивает бабушку», - гласит подпись к снимкам.
Очевидцы уточнили, что ДТП произошло на улице Теодора Драйзера около дома номер 4. Фотографии демонстрируют, что Савченко вышла, чтобы помочь сбитой женщине. Рядом с депутатом находилась ее сестра Вера.
Позже пенсионерку госпитализировали. О том, в каком состоянии находится пострадавшая, неизвестно.
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