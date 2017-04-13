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Бывшего главу Марий Эл задержали через неделю после отставки
Бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова задержали в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат другого фигуранта дела о взятке - предпринимателя Николая Кривашина - Игорь Трунов заявил агентству, что следователи проводят обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены.
Трунов уточнил, что в деле есть три фигуранта - Маркелов, Кривашин и глава местного телеканала «Регион 12» Мария Кожевникова. Детали дела он раскрывать не стал.
По данным «Интерфакса», Маркелова подозревают в получении взятки в 250 миллионов рублей. Региональное здание «7x7» сообщило, что речь может идти о «коррупционном скандале, связанном с агрохолдингом «Птицефабрика Акашевская».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности шестого апреля. После этого он предложил главе Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить Марий Эл. Путин заявил, что Маркелов попросил «использовать его на другом участке работы». Евстифеев принял предложение президента.
СМИ писали, что после отставки Маркелов может занять место сенатора Константина Косачева в Совете Федерации.
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