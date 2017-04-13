В Самаре задержали украинского шпиона

«Сотрудниками УФСБ по Самарской области совместно с полицией на территории Самары был задержан 27-летний гражданин Украины, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)», — рассказал источник издания.

По его словам, задержанный уже признался, что наблюдал за объектами военной и транспортной инфраструктуры в ДНР, Ростовской и Самарской областях. Он отметил, что украинский шпион не первый раз пытался запечатлеть на фото и видео возможное участие российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины.

«По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта. Он приехал на авто- и железнодорожный вокзалы, где фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах», - сказал источник.

Он отметил, что все данные шпион передавал в министерство обороны Украины.