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Звезда "Обитаемого острова" выпал из окна своей квартиры в Москве

Звезда «Обитаемого острова» выпал из окна своей квартиры в Москве
Фото:
Актер Василий Степанов выбросился с пятого этажа из квартиры в Москве. Об этом сообщает портал LIFE.
По данным портала, 31-летний артист госпитализирован с переломом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами.
Степанов исполнил главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Картина, снятая по одноименному роману братьев Стругацких, вышла в двух частях в 2008 и 2009 годах. Фильм принес его создателям 28 миллионов долларов кассовых сборов. Степанов последние годы живет в хрущевке с родителями. Актер неоднократно заявлял, что не может найти работу.
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