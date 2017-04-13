Источник: актер Степанов отказался от госпитализации после падения с пятого этажа

Актер Василий Степанов , выпавший из окна квартиры на пятом этаже, отказался от госпитализации после того, как медики доставили его в больницу. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Актер не смог удержать равновесие, когда сидел на подоконнике в своей квартире на пятом этаже. Так что, скорее всего, произошедшее является несчастным случаем", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что актер Василий Степанов выпал из окна квартиры в Москве.