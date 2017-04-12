На месте взрыва в Дортмунде найдена записка с требованием закрыть авиабазу НАТО

В одной из трёх записок, найденных на месте взрыва в немецком Дортмунде, содержится требование закрыть авиационную базу НАТО в Рамштайне. Об этом заявила представитель генпрокуратуры Германии.

Как передаёт Süddeutsche Zeitung, в прокуратуре также сообщили, что в записках сказано о выводе самолётов «Торнадо» из Сирии.

Отмечается, что в настоящее время записки проверяют криминалисты.

11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошли взрывы.

В связи с этим матч Лиги чемпионов между немецкой командой и французским клубом «Монако», на который направлялись футболисты, был перенесён.

Позднее Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как террористический акт.