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На месте взрыва в Дортмунде найдена записка с требованием закрыть авиабазу НАТО
В одной из трёх записок, найденных на месте взрыва в немецком Дортмунде, содержится требование закрыть авиационную базу НАТО в Рамштайне. Об этом заявила представитель генпрокуратуры Германии.
Как передаёт Süddeutsche Zeitung, в прокуратуре также сообщили, что в записках сказано о выводе самолётов «Торнадо» из Сирии.
Отмечается, что в настоящее время записки проверяют криминалисты.
11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошли взрывы.
В связи с этим матч Лиги чемпионов между немецкой командой и французским клубом «Монако», на который направлялись футболисты, был перенесён.
Позднее Генпрокуратура ФРГ квалифицировала взрывы в Дортмунде как террористический акт.
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