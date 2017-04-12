Адвоката убийцы Старовойтовой нашли мертвым под Петербургом

Тело 38-летнего мужчины с пулевым ранением в районе подбородка обнаружили в доме в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России ( СКР ).

Погибшего нашли 10 апреля в поселке Вырица Гатчинского района, мужчина лежал на диване с пистолетом марки PODNIK чешского производства. Возле тела была обнаружена стреляная гильза.

«Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине марки "Лексус" при подъезде к своему дому, совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой», — отмечают в региональном управлении СКР.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, погибший — адвокат Евгений Русаков, защищавший Виталия Акишина , обвиненного в убийстве Галины Старовойтовой . По словам собеседника агентства, в качестве приоритетной следствие рассматривает версию самоубийства.