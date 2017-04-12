Cмертник Джалилов в момент теракта в Петербурге был пьян

В моче предполагаемого смертника из петербургского метро Акбаржона Джалилова нашли следы спиртного. Об этом сообщает Life

По данным издания, эксперты обнаружили в его организме около 0,1 промилле алкоголя. Life отмечает, что подозреваемый мог выпить около двух бутылок пива или полбутылки вина. «Так как вес Акбаржона Джалилова составляет около 70 кг, то найденное количество алкоголя кардинально не может повлиять на сознание, но может притупить чувство страха и прибавить смелости», - поясняет издание.

В ближайшее время будут готовы результаты экспертиз, которые должны показать наличие или отсутствие в организме Джалилова лекарственных препаратов и запрещенных веществ.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили. Жертвами взрыва стали 14 человек, 62 пассажира пострадали.

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Власти Киргизии идентифицировали личность этого человека (его тело нашли в центре взрыва). Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. СК также назвал его подозреваемым в совершении теракта.

Отец Джалилова является гражданином России. В 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской. Кроме того, Акбаржон Джалилов подрабатывал в суши-баре. Позже он тоже получил российское гражданство. Близкие родственники Джалилова заявили, что он не проявлял интереса к радикальному исламу, однако агентство Reuters сообщало, что еще в 2014 году у него стали появляться радикальные взгляды, он начал отращивать бороду, а затем поехал в Турцию.