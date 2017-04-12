Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Число жертв теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек
Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 15 человек, ночью в больнице скончался еще один пострадавший. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, 40-летний Сергей Постнов скончался в ночь со вторника на среду, 12 апреля, около 00:00 часов.
Ранее он был госпитализирован со множественными осколочными ранениями и переломами. Мужчина до последнего момента находился в реанимации.
3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.
Главным подозреваемым является уроженец Средней Азии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, имевший связи с сирийскими боевиками.
Оставить комментарий