Число жертв теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек

Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 15 человек, ночью в больнице скончался еще один пострадавший. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, 40-летний Сергей Постнов скончался в ночь со вторника на среду, 12 апреля, около 00:00 часов.

Ранее он был госпитализирован со множественными осколочными ранениями и переломами. Мужчина до последнего момента находился в реанимации.

3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.

Главным подозреваемым является уроженец Средней Азии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, имевший связи с сирийскими боевиками.