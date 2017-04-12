Капсула смерти

18 апреля в Москве начнется судебное разбирательство по громкому делу о гибели дочери телеведущего Евгения Кочергина , 36-летней Ирины Володиной в результате крушения лифта в московском ЖК «Алые паруса». По версии обвинения, в трагедии, случившейся 14 января 2016 года, целиком и полностью виноват обслуживавший этот лифт электромеханик Алексей Белоусов . Однако в деле есть немало моментов, указывающих на то, что произошедшее — не трагическая случайность, а закономерная ошибка, к которой привела халатность многих лиц, ответственных за безопасную работу лифтов в одном из самых престижных жилых комплексов Москвы. «Лента.ру» расследовала эту историю.

Авария в лифте ЖК «Алые Паруса» (район Щукино, Северо-Западный округ Москвы), произошла 14 января 2016 года в 11:20 в лифте дома №79 по Авиационной улице. По исходной информации, у кабины отвалилось дно из-за резкой остановки. Пассажирка Ирина Володина упала в шахту с седьмого этажа и разбилась насмерть. Сообщали еще об одном погибшем — мужчине, однако позже эта информация не подтвердилась.

«Дочь ценой своей жизни показала проблему лифтов в ЖК "Алые паруса"», — говорил вскоре после аварии отец погибшей, Евгений Кочергин. По его словам, Ирина Володина входила в инициативную группу, выступавшую за замену лифтов в жилом комплексе. У нее остались двое несовершеннолетних детей. Один из них вместе с няней в момент падения лифта, в котором была его мать, находился в соседней кабине.

После аварии супруг Ирины Володиной, Алексей, дал показания следователям (они есть в обвинительном заключении, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

«Примерно с 2012 года появилась проблема с закрыванием дверей лифта при сильном ветре, который двигался со стороны гаража и подъезда. (...) Более того, при движении лифтов, в том числе лифта, потерпевшего крушение 14.01.2016, примерно на 6-8 этажах лифт начинало болтать, издавая громкие звуки скрежета и соударения, что вызывало серьезные опасения жителей. По данным фактам жители комплекса писали многочисленные жалобы, на которые управляющая компания — ООО "ДС Эксплуатация" реагировала формально и в недостаточном объеме. По сути, они абстрагировались от решения данной проблемы, перекладывая ответственность на фирму, обслуживавшую лифты», — отмечалось в показаниях Алексея Володина

По предварительным данным Следственного комитета России (СКР), катастрофа случилась из-за «технической неисправности и разлома кабины» подъемника. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Утром 15 января 2016 года в столичном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили о задержании электромеханика Алексея Белоусова — сотрудника компании ООО «Лифтгарант», отвечающей за техническое обслуживание лифтов в ЖК «Алые паруса».

Как следует из обвинительного заключения, 13 января 2016 года, в день накануне аварии, Белоусов произвел осмотр рокового лифта по заявке диспетчера, который сообщил о неполадках в работе подъемника. Однако электромеханик «не установил причины неисправности лифта и возвратил его в режим «нормальная работа» — основной эксплуатационный режим для перевозки грузов и пассажиров».

В день задержания суд заключил Белоусова под стражу до 14 марта, а 22 января в СКР проинформировали о предъявлении ему обвинения по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

20 февраля 2016 года были возбуждены уголовные дела по все той же статье 238 УК РФ в отношении руководства двух компаний, отвечающих за эксплуатацию лифтов в элитном жилом комплексе. В СКР отметили, что инцидент произошел в «результате недобросовестного отношения к своим обязанностям руководителей и работников компаний "ДС Эксплуатация" и "Лифт-гарант"».

«Застройщик "Алых парусов" — компания АО «Дон-Строй Инвест». У нее собственная обслуживающая компания — "Донстрой (ДС) Эксплуатация". Идея проста: человек покупает квартиру в одном из престижных ЖК от застройщика — и вообще не заморачивается с содержанием домового хозяйства, оно как бы идет в комплекте. Именно "ДС Эксплуатация" заключала напрямую договор с собственниками жилья в ЖК "Алые паруса" об оказании услуг по содержанию и обслуживанию объектов общего пользования, в том числе лифтов. Однако вместо того, чтобы обслуживать их самостоятельно, ее сотрудники заключили контракт с подрядчиком, компанией "Лифтгарант", где якобы работал Алексей Белоусов. После трагедии АО «Дон-Строй Инвест» сменил обслуживающую компанию для своих объектов: теперь это не "ДС Эксплуатация", а Smart Service. Впрочем, на сайте легко можно увидеть, что сменилось лишь название», — рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ситуацией.

На сайте застройщика можно найти подтверждение этой информации. «Управляющая компания "СМАРТ СЕРВИС" (прежнее наименование — "ДС Эксплуатация") специализируется на обслуживании жилых комплексов классов Business, Premium, De Luxe в Москве», — отмечается там.

То, что проблемы с лифтами в «Алых парусах» куда глобальнее, чем роковая неисправность одного подъемника, установила проверка Ростехнадзора от 3 февраля 2016 года (соответствующий акт имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Согласно отчету надзорного ведомства многие лифты в ЖК были сильно изношены или находились в аварийном состоянии.

В документе отмечалось, что в некоторых подъемниках «выведены из действия электрические устройства безопасности, контролирующие обрыв или относительное перемещение (ослабление) тяговых элементов», оборудование ряда лифтов, находящееся в машинных помещениях, не защищено от воздействия внешних факторов, и там не соблюдается температурный режим.

«На канатоведущем шкиве (КВШ) и электродвигателях главных приводов лифтов №№ (...) демонтированы металлические ограждения, предусмотренные изготовителем. На лифтах №№ (...) имеется консистентная смазка и грязь на КВШ. Не исключено спадание тяговых канатов, с направляющих элементов, (отводных блоков лебедок) лифтов №№ (...)», — отмечали в Ростехнадзоре.

Также специалисты Ростехнадзора выявили, что некоторые пассажирские лифты использовались не по назначению («На лифтах перевозят строительный материал и мусор»). Словом, все указывало на то, что авария, в которой погибла Ирина Володина, — системная ошибка. Однако единственным обвиняемым в уголовном деле до сих пор остается Алексей Белоусов. 9 декабря 2016 года в СКР сообщили о том, что расследование завершено.

По версии следствия, к смертельной аварии привело некачественное аварийно-техническое обслуживание Белоусовым лифтов в одном из домов ЖК «Алые паруса».

«В ходе расследования были назначены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз и судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшей аварией», — отметили в СКР.

15 марта в ведомстве заявили, что дело Белоусова передается в суд. Начало рассмотрения намечено на 18 апреля.

«В расследовании гибели Ирины Володиной в "Алых парусах", несмотря на весь общественный резонанс, много темных пятен. К примеру, камеры, установленные в лифте, почему-то отключились в 11:00 14 января 2016 года — всего за 20 минут до аварии. Кроме того, в лифте марки OTIS, где произошла трагедия, есть специальная плата: на ней даже при полном отключении электричества записываются коды десяти последних ошибок, сбоев в оборудовании. Но следствие не приняло ее во внимание», — говорит источник «Ленты.ру».

По его словам, машинное отделение рухнувшего лифта по непонятным причинам было опечатано лишь через десять дней после катастрофы, 24 января. При этом в материалах уголовного дела нет его фотографий: работавшие там следователи не смогли их сделать из-за внезапной поломки фотоаппарата. Но после того как осмотр машинного отделения все-таки состоялся, детали рухнувшего лифта — фактически вещественные доказательства — по странному стечению обстоятельств были оставлены до проведения экспертиз на ответственном хранении у компании «ДС Эксплуатация». А в отношении ее руководства 20 февраля 2016 года возбудили уголовное дело в связи с гибелью Ирины Володиной...

«Чтобы найти виновных в гибели Володиной, следствию нужно было понять причину крушения лифта. Вначале речь шла о комплексной экспертизе аварии. Но потом следствие избрало другой путь: были проведены шесть экспертиз отдельных деталей. Эти исследования так и не дали ответа на главный вопрос: что все-таки случилось с лифтом?» — отмечает источник «Ленты.ру».

По его словам, в материалах дела есть лишь мнения экспертов о причинах аварии.

Как следует из комментариев экспертов (имеются в распоряжении «Ленты.ру»), около 11:20 14 января 2016 года Ирина Володина вошла в лифт OTIS в одном из корпусов ЖК «Алые паруса». Кабина спускалась вниз с восьмого этажа, однако по неизвестным причинам (возможно, из-за износа или дефектов) сработали ловители — устройства, намертво фиксирующие кабину в шахте в случае нештатной ситуации. Одновременно с ловителями должны были сработать два элемента системы безопасности лифта: один — на крыше кабины, и еще один — устройство контроля слабины подъемных канатов (СПК). Если бы они сработали, лебедка бы остановилась, но этого не произошло, и противовес массой около тонны стал подтягиваться вверх внутри шахты при стоячей кабине.

«Через некоторое время произошло проскальзывание канатов на канатоведущем шкиве лебедки, и противовес под действием собственного веса двинулся вниз с ускорением», — отмечает один из специалистов Ростехнадзора.

В какой-то момент несущийся вниз к кабине противовес израсходовал всю длину канатов: произошел резкий рывок, его рама разрушилась, и вниз полетели тяжелые чугунные чушки (основа противовеса). Они буквально бомбардировали намертво закрепленную в шахте кабину лифта, из-за чего та разрушилась, и Ирина Володина упала вниз. По словам источника, женщина за считаные секунды до своей гибели пыталась связаться с диспетчерами: связь была установлена, но сказать что-то Володина не успела.

Как следует из материалов дела Алексея Белоусова, он не получал образования в профессиональном техническом училище по какой-либо специальности. При этом следствие установило, что Белоусов все же обладает специальным образованием для обслуживания лифтов, поскольку закончил курсы в учебном центре «УККОМ» и проходил стажировку с начальниками участков. При этом специальные курсы, необходимые непосредственно для работы на лифтах OTIS модели «Европа 2000» (именно в таком и произошла авария 14 января 2016 года) Белоусов не проходил и не изучал инструкцию таких подъемников.

По словам невесты подсудимого Анастасии Красеньковой, в ходе следствия выяснилось немало странного в работе ее жениха в качестве электромеханика «Алых парусов». Так, профессиональное удостоверение было выдано Алексею Белоусову 24 июня 2014 года. Однако на момент аварии оно было недействительно, поскольку Белоусов в установленном законом порядке не был направлен на переаттестацию. Кроме того, для работы с современными лифтами каждый электромеханик обязан получать как минимум третью квалификационную группу по электробезопасности, которой у Алексея не было. Он не имел права работать с напичканными электроникой лифтами OTIS. Не проходил обвиняемый и обучение в сфере охраны труда, необходимое для всех работающих с лифтами и подъемниками.

«График работы с лифтами строится на плановых технических обслуживаниях (ТО). С даты выпуска лифт должен проходить ежемесячное, ежеквартальное, полугодичное и ежегодное ТО. В каждое из них для поддержания безопасной эксплуатации специалисты должны менять определенные расходники и детали, которые постепенно изнашиваются. Насколько мне известно, для лифта, где погибла Ирина Володина, вообще отсутствовал не только график ТО, но и журнал, подтверждающий его проведение. Как он обслуживался — толком никто не знает. При этом Алексей в соответствии со своей неподтвержденной квалификацией по закону мог проводить лишь технический осмотр, но никак не обслуживание, а тем более ремонт подъемника», — объясняет Анастасия Красенькова.

Кроме того, адвокатами Алексея Белоусова установлено, что обвиняемый вообще не работал в компании ООО «Лифтгарант», обслуживавшей лифты в «Алых парусах». Трудовой договор с Алексеем был заключен другим ООО, возглавляемым другим руководителем. Как выяснилось, объединяет их лишь общий учредитель. Поэтому с юридической точки зрения Белоусов не мог быть ответственным за техническое обслуживание лифтов в «Алых парусах».

«Это, безусловно, вопиющие факты — но важно то, что в "Алых парусах" почему-то допустили Алексея к обслуживанию своих лифтов. Неужели в "ДС Эксплуатация" никто не поинтересовался, каких работников предоставляет подрядчик? Более того, техническое освидетельствование подъемников жилого комплекса проводил инженерный центр «НЕТЭЭЛ», который также не обратил внимания на квалификацию Алексея. Как же работали "ревизоры", если у них не возникло претензий к Белоусову? Вдобавок, по информации Ростехнадзора, сотрудники «НЕТЭЭЛ» не проводили испытания лифта, где произошла смертельная авария, при выдаче разрешения на его дальнейшую эксплуатацию», — возмущается Анастасия Красенькова.

По ее словам, Алексея задержали на основании показаний свидетелей и потерпевших, ни допросов, ни имен которых в материалах дела нет. Более того — авария произошла не в его смену: он сдал смену напарнику в 7 утра, а Ирина Володина погибла около 11:20. Однако, отмечает Красенькова, к напарнику Алексея у следствия вопросов не было.

Параллельно с СКР свое собственное, техническое следствие вел Ростехнадзор. Вместо одного месяца, положенного по закону, оно длилось год. Но причину аварии эксперты так и не установили.