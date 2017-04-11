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Взрыв произошел рядом с автобусом ФК "Боруссия" в Дортмунде
Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в Дортмунде, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Bild.
Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где в 21:45 мск должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) 11 апреля 2017 г.
По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.
Полиция выясняет, идет ли речь о целенаправленном нападении. Bild отметила, что в настоящее время обсуждается вариант отмены игры.
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