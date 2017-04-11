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Несколько автомобилей провалились в кипяток в Петербурге
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com
В Санкт-Петербурге в районе улицы Сергея Есенина десятки припаркованных во дворе автомобилей оказались залиты потоками кипятка, а два автомобиля даже провалились под землю. Причиной ЧП, как сообщают очевидцы, стал прорыв воды — ГУП ТЭК в это время проводило испытания. На фотографиях очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как вода стала фонтаном бить прямо из асфальта. Вскоре кипяток залил близлежащие дворы. Инцидент произошел около 18 часов во вторник, 11 апреля.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com
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