Несколько автомобилей провалились в кипяток в Петербурге

В Санкт-Петербурге в районе улицы Сергея Есенина десятки припаркованных во дворе автомобилей оказались залиты потоками кипятка, а два автомобиля даже провалились под землю. Причиной ЧП, как сообщают очевидцы, стал прорыв воды — ГУП ТЭК в это время проводило испытания. На фотографиях очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как вода стала фонтаном бить прямо из асфальта. Вскоре кипяток залил близлежащие дворы. Инцидент произошел около 18 часов во вторник, 11 апреля.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com