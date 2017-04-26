СК: в Москве застрелили адвоката

В Москве застрелили адвоката. Убийство произошло в её квартире на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконный оборот оружия»)», — заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Иванова добавила, что преступник как минимум дважды выстрелил в женщину, от полученных ранений она скончалась на месте. По версии следствия, профессиональная деятельность адвоката – один из возможных мотивов убийства.