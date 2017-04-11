Москвич прошел все пункты контроля в аэропорту Пулково с чужим паспортом

Житель Москвы Роман Зарипов рассказал, что ему удалось пройти все пункты контроля в петербургском аэропорту Пулково с чужим паспортом. Об этом написал на своей странице в Facebook.

По словам Зарипова, в воскресенье, 9 апреля, он и его друг Ефим Чернорай побывали в Северной столице. Мужчины решили проверить эффективность усиленных после теракта мер безопасности в Пулково и, поменявшись паспортами, улететь в Москву по чужим удостоверениям личности.

«Чтобы вы понимали, у нас даже близко нет никаких родственных связей, разница во внешности, цвете волос и 20 килограммов веса заметны невооруженным взглядом», — подчеркнул Зарипов.

Мужчины направлялись в Москву рейсами двух разных авиакомпаний. На стойках регистрации они предъявили документы и без проблем прошли все необходимые процедуры. Во время паспортного контроля никто также не обратил должного внимания на их удостоверения личности.

Зарипов добавил, что во время посадки на рейс документы уже никто не проверял, и им удалось добраться до столицы. «Кажется, мы могли просто взять паспорт любой девушки и точно также улететь не то что по чужому имени, но и полу», — отметил он.

После этого поста в соцсети в Пулково заявили, что проведут проверку по факту данного инцидента, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Меры безопасности в Пулково были усилены после ЧП в петербургском метро 3 апреля. В тот день в поезде, следовавшем от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», прогремел взрыв. Его жертвами стали 14 человек.