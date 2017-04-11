Главу Русской астрологической школы обвинили в квартирном мошенничестве

Президенту Русской астрологической школы Александру Зараеву предъявлено обвинение в мошенничестве с квартирами москвички. Уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Жертвой мошенника стала пожилая женщина — владелица двух квартир. Общение с астрологом продолжалось с апреля 2013 года по июнь 2014 года. Зараев убедил пенсионерку, что находится в астральной связи с ее умершей дочкой, которая, по словам мошенника, просила ее перезахоронить.

Злоумышленник якобы согласился взять на себя организацию этого процесса и потребовал у пожилой женщины 3 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг. Из-за этого пенсионерка вынуждена была продать ему одну из квартир на улице Нагорная.

После этого жертва мошенника собралась продать и вторую квартиру на Севастопольском проспекте за шесть миллионов рублей. Однако Зараев узнал об этом и обманным путем заключил с ней договор купли-продажи на миллион рублей под видом соглашения о пожизненной ренте.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Рассматривать его будет Хамовнический суд. До этого времени Зараев находится под подпиской о невыезде.