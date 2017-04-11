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Аксёнов: на выставке в Италии арестовали крымское вино

На выставке в Италии арестовали крымское вино
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На международной выставке вина в итальянской Вероне арестовали крымскую продукцию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
По его словам, в настоящее время в ситуации разбирается МИД России.
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