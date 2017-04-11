В воскресенье, 9 апреля, на Камчатке в результате схода лавины Вилючинского вулкана погибли сотрудник ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексей Синицкий и его сын. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, тела 34-летнего мужчины и его 9-летнего сына доставлены в морг города Елизово.

Синицкий работал в дочерней компании «Газпрома» начальником управления участка электрохимической защиты газопровода «Соболево-Петропавловск-Камчатский».

Управление Следственного комитета России по Камчатскому краю проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее на официальном сайте СК сообщалось, что в Камчатском крае в результате схода лавины пропали два человека.

«В следственный отдел по городу Елизово следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю поступило сообщение об исчезновении двух жителей Камчатского края в результате схода лавины с Вилючинского вулкана», - указано в сообщении.

По данному факту была начата доследственная проверка.