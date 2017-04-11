Предполагаемый смертник из петербургского метро Акбаржон Джалилов радикализировался в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу.

Собеседник в СК рассказал РБК, что 27 декабря 2015 года в московское отделение управления МВД по борьбе с экстремизмом на Джалилова и еще шестерых человек поступило заявление из-за призывов к терроризму и угроз. Джалилов и его знакомые якобы писали на своих страницах «ВКонтакте», что «кафиры» (неверные) «умоются кровью». Московские полицейские переправили жалобу по месту жительства Джалилова. Результаты рассмотрения этой жалобы не уточняются.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили. Жертвами взрыва стали 14 человек, 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Власти Киргизии идентифицировали личность этого человека (его тело нашли в центре взрыва). Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. СК также назвал его подозреваемым в совершении теракта.

Отец Джалилова является гражданином России. В 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской. Кроме того, Акбаржон Джалилов подрабатывал в суши-баре. Позже он тоже получил российское гражданство.

Близкие родственники Джалилова заявили, что он не проявлял интереса к радикальному исламу, однако агентство Reuters сообщило, что еще в 2014 году у него стали появляться радикальные взгляды, он начал отращивать бороду и решил поехать в Турцию. На протяжении 2015 года Джалилов несколько раз уезжал из Петербурга в Турцию, якобы к дяде в Анталью. Дядя действительно жил там когда-то, но о поездках племянника ничего не знал.