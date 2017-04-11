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В Москве мужчина едва не потушил Вечный огонь
В центре Москвы на Поклонной горе неизвестный мужчина разбил посты почётного караула, также ему почти удалось потушить Вечный огонь. Об этом сообщает Life.
Мужчина в одиночку смог повалить два стеклянных поста почетного караула, которые разбились от удара о землю.
Также нарушитель повредил трубки, с помощью которых в горелку Вечного огня Памяти и Славы поступает газ.
Информация об инциденте выясняется. Официального подтверждения пока нет.
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