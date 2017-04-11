В Москве мужчина едва не потушил Вечный огонь

В центре Москвы на Поклонной горе неизвестный мужчина разбил посты почётного караула, также ему почти удалось потушить Вечный огонь. Об этом сообщает Life

Мужчина в одиночку смог повалить два стеклянных поста почетного караула, которые разбились от удара о землю.

Также нарушитель повредил трубки, с помощью которых в горелку Вечного огня Памяти и Славы поступает газ.

Информация об инциденте выясняется. Официального подтверждения пока нет.